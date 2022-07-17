أخبار امتحان الجيولوجيا اليوم للثانوية العامة.. سهل وبلا أسئلة معقدة

يبحث الكثير من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي، عن أخبار امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة للثانوية العامة 2022، والذي أداه طلاب شعبة علمي علوم اليوم ورقيا بنظام البابل شيت، للاطمئنان على أبنائهم وعلى مستوى أسئلة الامتحان.

أخبار امتحان الجيولوجيا اليوم.. في مستوى الطالب المتوسط

وعبر طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم من سهولة امتحان الجيولوجيا، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة مباشرة وغير معقدة، وأن كتيب المفاهيم ساعدهم في حل الامتحان والوقت كان كافيا لحل إجابة الأسئلة ومراجعتها.

وقالت إيناس محمد الطالبة بالصف الثالث الثانوي، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد به أي أسئلة صعبة أوتعجيزية، وأن هناك بعض النقاط البسيطة تحتاج إلي تفكير للطلاب المتفوقين.

امتحان الجيولوجيا.. نقاط بسيطة للمتفوقين

واتفق معها الطالب يوسف محمود، أن الامتحان جاء سهلا والوقت كاف لحل جميع الأسئلة ومراجعتها بشكل جيد، وأن كتيب المفاهيم ساعده في حل الامتحان.

وأكد الطالب إسلام مجدي، أن الامتحان في مجمله كان سهلا بالنسبة لـ«أي طالب مذاكر»، وأن هناك بعض النقاط البسيطة للطلاب المتميزين.

7 حالات غش بامتحانات الثانوية العامة اليوم

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه تم ضبط 7 حالات غش منها عدد حالتين غش في مادة الجيولوجيا بمحافظة الشرقية، وعدد 4 حالات غش في مادة علم النفس بمحافظات (الشرقية، وأسيوط، والمنيا، والقليوبية) وعدد حالة غش واحدة في مادة التفاضل بمحافظة (المنوفية) باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

وأضافت غرفة عمليات التعليم، أنه تم التواصل مع غرف العمليات المحلية، موجهم بإخطار رؤساء اللجان بالتعامل بحسم مع محاولات الغش حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.