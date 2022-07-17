فترة عدوى كورونا في الموجة السادسة.. تستغرق أسبوعين ثم تختفي

قال الدكتور أيمن ثروت مدير مستشفى العزل بالعبور، إن فترة عدوى كورونا في الموجة الحالية تستغرق مدة من أسبوع إلى أسبوعين على الشخص المصاب ثم تختفي، مشيرًا إلى أن معظم إصابات الموجة الحالية بعيدة عن الالتهاب الرئوي وأعراضها تتمثل في الرشح، والتأثير على الجيوب الأنفية.

وأشار مدير مستشفى العزل بالعبور، أن درجة الحرارة في هذه الموجه لم تشهد أي ارتفاع مقارنة بالموجات السابقة، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا.

تناول الطعام والراحة المستمرة

ووجه «ثروت» في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، عدة نصائح للمصاب بكورونا، خلال الموجة السادسة الحالية، أهمها: الراحة بشكل مستمر خلال فترة العدوى كاملة، وعدم القيام بالأعمال الشاقة، وتناول الطعام باستمرار، بالإضافة إلى الإكثار من تناول الفواكه؛ ما يساعد على سرعة الشفاء، وتجنب الوقوع في الأخطار التى تطرأ على مصاب كورونا، وبعد ذلك يبتدأ في أخذ بعض الفيتامينات مثل فيتامين دس، والزينك، أما بالنسبة لكبار السن المصابين بكورونا يأخذ المصاب المضادات للفيروسات.

العزل فى المنزل للمصاب يتراوح من 3 لـ 5 أيام

وشدد على أنه يجب على المصاب بكورونا بمجرد علمه بالإصابة أن يعزل نفسه في المنزل من 3 لـ5 أيام حتى تختفي الأعراض ولو أتاح له إضافة يومين سيكون أفضل، للحفاظ على نفسه وغيره، لافتًا إلى أن حالات الالتهاب الرئوي نادرة جدًا في هذه الموجة، وأن مستشفيات العزل بها أماكن فارغة والحالات بها قليلة.