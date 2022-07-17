تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته على سجادة الصلاة في الدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة العاشرة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، تأجيل محاكمة المتهم بذبح زوجته إلي دور الإنعقاد الثالث من أغسطس 2022، حيث وجه المتهم لزوجته عدة طعنات في البطن أدت لوفاتها وذلك بقرية كفر الجنينة مركز نبروه في يناير الماضي.

وعلم الجيران بالواقعة، بعد أن ظهر المتهم في نافذة مسكنه وهو يمسك بسلاح أبيض ويصيح بأنه قتل زوجته، لما انطلق الجيران لمعرفة ما حدث وجدوا الزوجة ملقاة في صالة شقتها غارقة في دمائها.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سامي هاشم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر عبد الرحمن الفيل، والمستشار أحمد محمد الجمل، والمستشار شريف عماد الدين شفيق.

إحالة المتهم بذبح زوجته لمحاكمة الجنايات

وأحالت النيابة العامة «أحمد م. م.»، 28 سنة حاصل علي ليسانس حقوق، إلي محكمة جنايات المنصورة، لأنه في يوم 11/1/2022 بدائرة مركز نبروه محافظة الدقهلية، قتل زوجته المجني عليها «مريم محمد سعد عبد الغني »، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض «خنجر» وما أن ظفر بها حتى كال لها طعنة بالجانب الأيسر من البطن وعاجلها بالذبح من العنق محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

العثور علي مواد مخدرة بحوزة المتهم

واقترنت بهذه الجناية جناية أخري تقدمتها وهي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين «الحشيش ، نبات الحشيش الجاف» في غير أحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض «خنجر».

ومن جانبه قال إسماعيل جمال، محامي أسرة المجني عليها، أن الشهود أكدوا في أقوالهم في التحقيقات أن الزوج المتهم عقب ارتكاب الواقعة خرج من نافذة شقته وهو يصيح «أنا قتلت مراتي»، وعندما استعان الجيران بشقيق المتهم ليفتح لهم باب المنزل، وصعدوا إلي الشقة فوجود الزوجة غارقة في دمائها.

وأوضح جمال لـ«الوطن» أن الزوج اعترف في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، وعلاوة علي الشهود الذين أكدوا أن الزوجة كانت ملقاة علي الأرض وهي مرتدية إسدال الصلاة.