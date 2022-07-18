درجات الحرارة اليوم الإثنين 17-7-2022 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، وحالة الطقس على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا لما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة اليوم

أكدت الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها، أنه المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة اليوم على محافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، ووسط وجنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر، ومحافظات القاهرة الكبري، فيما يسود طقس رطب وحار على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية، وذلك خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس معتدل ليلا على كافة أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية في طقس اليوم

ومن المتوقع أن تتكون الشبورة المائية الكثيفة مع ساعات الفجر وتستمر حتى السادسة صباحا، وذلك على محافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، مع استمرار نشاط الرياح المتقطعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على معظم المدن والمحافظات وفق بيان الأرصاد كما يلي:

القاهرة 37 - 27

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 24

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 23

مطروح 31 - 22

السلوم 32 - 22

سيوة 37 - 22

بورسعيد 32 - 24

دمياط 31 - 24

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 35 - 24

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 23

العريش 35 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 25

نخل 35 - 21

نويبع 36 - 26

طابا 35 - 24

كاترين 33 - 18

الطور 36 - 26

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 37 - 27

مرسى علم 37 - 27

الفيوم 37 - 23

بني سويف 37 - 23

المنيا 37 - 23

أسيوط 38 - 24

سوهاج 38 - 25

قنا 40 - 26

الأقصر 41 - 28

أسوان 41 - 29

إدفو 41 - 28

أبو سمبل 40 - 29

الوادي الجديد 40 - 26

شلاتين 39 - 27

أبو رماد 38 - 26

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 27