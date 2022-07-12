محافظ أسيوط يوجه بالتوسع في فتح منافذ لبيع السلع ومنتجات الدواجن

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتوسع في إنشاء وفتح منافذ لبيع السلع الزراعية ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بمراكز وأحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والهيئات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بكافة ربوع المحافظة والعمل على توفير سلع غذائية بكميات مناسبة.

تكليف سكرتير عام مساعد المحافظة بترأس لجنة لدراسة وفتح المنافذ الجديدة

وأشار المحافظ في بيان صحفي له اليوم، إلى تكليف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة بترأس لجنة لدراسة وفتح المنافذ الجديدة بقرى ومراكز المحافظة والتنسيق مع كافة رؤساء المدن والأحياء لسرعة تدبير أماكن مناسبة تصلح لإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية وكافة المتطلبات التي يحتاجها المواطن.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط.

تقديم كافة سبل الدعم الممكنة

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ مبادرات وفعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين والعمل على تذليل العقبات أمام فتح شوادر ومنافذ ثابته ومتحركة بكافة المراكز والأحياء والقرى، للحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل من جشع بعض التجار والتصدي لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والحد من الاحتكار والاستغلال والتصدي لكافة أشكال التجارة بأموال وصحة المواطنين.

وأضاف أن الدولة بكافة أجهزتها ووزارتها تعمل على تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجاتهم بكافة الطرق الممكنة وطبقاً للإمكانات المتاحة خاصة خلال مع حلول عيد الأضحى المبارك.

إطلاق منافذ متنقلة إلى الميادين

وأوضح المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط إنه يستمر اطلاق منافذ متنقلة لتجوب الميادين والأحياء والمراكز لبيع السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والداجنة (خضروات، فاكهة، عسل نحل، بلح، بيض، وألبان ،...) وغيرها بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما أوضح عارف أنها ستستمر بعد إجازة العيد، استكمالا لدور باقي الجهات المعنية في هذا الشأن كمنافذ مديريات الزراعة والتموين ووزارة الداخلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والقوات المسلحة والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم هذه الخدمات بشكل منظم ولتغطية كافة ربوع المحافظة، مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا الملف الهام وتوفير السلع بشكل لائق ومناسب وبأسعار مخفضة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.