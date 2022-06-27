رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يكشف أسباب تراجع أسعارها.. الكيلو بـ 41 جنيها

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عن أسباب تراجع أسعار الدواجن الحية في الأسواق، لتستقر في حدود 41 جنيها للكيلو بعدما شهدت ارتفاعاً حاداً خلال الأسابيع الماضية ووصل سعرها إلى 50 جنيها للكيلو وذلك بسبب أزمة ارتفاع مدخلات الإنتاج التي نجمت عن حرب روسيا في أوكرانيا.

سامح السيد: تحديد سعر الكيلو في المزرعة بـ 35 جنيها

وأوضح رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ذلك يعود إلى اتفاق تم عقده في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة بعض المربين والسماسرة ومسئولين بوزارة التموين والجهات المعنية، وتم تحديد سعر الكيلو في المزرعة بـ 35 جنيها فقط، ليصبح 41 جنيها أو أقل في محال بيع الدواجن، وذلك بسبب تكاليف النقل وهامش ربح الباعة.

وأكد أن الاجتماع الذي تم ترتيبه وشاركت فيه شعبة الجيزة للدواجن، تم خلاله الاتفاق على الحد من الحلقات الوسيطة وتحديد هامش ربح عادل للمربي والتاجر وذلك بعد مناقشة المربين في السعر وتحديد تكلفة الإنتاج التي تتأثر بالأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج من فول صويا وذرة وزيوت وأدوية بيطرية وأسعار كتاكيت وغيرها، وتم التوافق أن يكون السعر في المرحلة الحالية 35 جنيها فقط في المزرعة لتصل بسعر أقل للمستهلك وهو سعر استرشادي يتم تحديده بشكل دوري، على أن يتم الاجتماع في حال ارتفاع الأسعار للتأكيد على سعر جديد.

سامح السيد: المربي الصغير يمثل 60% من العملية الانتاجية

وتابع أن المربي الصغير يمثل 60% من العملية الإنتاجية، وسبق وأن تعرض لخسائر في مراحل سابقة ولأن الصناعة هامة وتمثل أمن غذائي لذا فمن الضروري مشاركته في اتخاذ القرار لضمان استمراره في العملية الانتاجية خاصة مع تقلبات السوق وارتفاع مدخلات الإنتاج بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

سامح السيد: صناعة الدواجن هامة وتوفر ما يقارب 3 ملايين فرصة عمل

ولفت إلى أن صناعة الدواجن هامة للغاية وتوفر ما يقرب من 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويبلغ رأس مالها 100 مليار جنيه، وتمكنت في الفترة الأخيرة من التعافي بشكل نسبي بسبب الدعم الذي يقدم لها من قبل القيادة السياسية والإجراءات التي تتخذها الحكومة وهو ما ساهم في الوصول للاكتفاء الذاتي.