للمطلقات.. كيفية إصدار بطاقة تموين منفصلة والأوراق المطلوبة

تبحث بعض السيدات المطلقات المدرجين على منظومة الدعم التمويني، عن خطوات وشروط الفصل من بطاقة الزوج، للاستفادة بالدعم التمويني المخصص لهم شهريا من الحكومة، فضلا عن حصتهم من الخبز اليومي.

شرط إصدار بطاقة تموين للمطلقة

وبشأن ذلك، أوضحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك شرط وحيد حول فصل الزوجة من بطاقة تموين الزوج، واستخراج بطاقة تموين منفصلة باسمها، يتمثل في حصولها على قسيمة طلاق مميكنة وليست ورقية.

الأوراق المطلوبة

وتتمثل خطوات فصل الزوجة من بطاقة تموين زوجها، بالذهاب لأقرب مكتب تمويني تابع لها، وتسليم الأوراق التالية:

1 - صورة من بطاقة الرقم القومي لها.

2 - صورة من البطاقة التموينية الخاصة بزوجها.

3 - أصل قسيمة الطلاق المميكنة للإطلاع عليها.

4 - صورة من قسيمة الطلاق المميكنة.

كما تتيح الوزارة إمكانية الفصل إلكترونيا عن طريق خدمة الفصل الاجتماعي، والتي تتيحها الوزارة لأصحاب البطاقات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تقدم 6 خدمات تموينية، تتمثل في «الفصل الاجتماعي، ضم أفراد أسرتي، إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين، الاستعلام عن صرف البطاقة، تفعيل بطاقة التموين، النقل من محافظة لأخرى»، وتتمثل الخطوات في التالي:

1 - الدخول على موقع مصر الرقمية.

2 - إنشاء حساب برقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

3 - اختيار خدمة التموين.

4 - الضغط على أيقونة الفصل الاجتماعي.

5 - اتباع الخطوات الخاصة بملئ البيانات حول بطاقة التموين لإتمام طلب الفصل من البطاقة.