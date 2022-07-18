حظك اليوم برج الأسد الاثنين 18-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يحب مواليد برج الأسد عملهم كثيرًا ويتمتعون بالحيوية البالغة، ويمتلكون طموحًا كبيرًا في مجال عملهم ولا يتوقفون عن تحقيق النجاحات طوال فترات حياتهم، كما أنهم مبدعين ومتفائلين، ويكرسون أوقاتهم للعمل.

صفات مواليد برج الأسد في العمل

ينجح مواليد برج الأسد عندما يتقلدون المناصب ويصبحون رؤساء في أن يعطوا فرصة لمن يقعون تحت إمرتهم للإبداع والمشاركة، كما ينجح مواليد ذلك البرج في مجالات التمثيل والترفيه والتعليم والسياسة.

وفيما يلي، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد الذي يعد مميزًا على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

يعد اليوم مناسبًا والوقت يسمح لك بالانطلاق مع الأحباب والتجمع والجلوس معهم وقضاء أوقاتًا مميزة، إذ يتواجد القمر والمشتري بمنزل الحظ، مما يضفي جوًا من الانسجام على علاقاتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

وقالت خبيرة الأبراج والفلك، إن القمر يتواجد في منزل الحظ اليوم مما يجعل الوقت مناسبًا لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة، وقد تسمح الظروف بنجاح محاولاتك المستمرة منذ فترة، كل ما عليك فعله هو الانتباه لحقوقك.