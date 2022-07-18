حظك اليوم برج العذراء الاثنين 18-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج العذراء العديد من الصفات الجيدة، فهو يسعى إلى المثالية والكمال ويحب أن يجد كل شئ في مكانه الصحيح، فهو يعشق الترتيب ويكره الفوضى وينفر منها، ولا يمكن أن يتواجد في مكان لا يشعر فيه بالراحة.

صفات رجل برج العذراء في الحب

يجد مولود برج العذراء صعوبة في التعبير عن مشاعره لمحبوبته بالشكل الذي تنتظره منه، ولكنه يعبر عن الحب بالأفعال أكثر من الأقوال، وتجده في الارتباط شخصية مثالية ومحافظة ولكنه يميل لأن يكون صعب الفهم، ولذا فإن شريكة حياته عليها أن تتنظر بعض الوقت وتركز مع تصرفاته وأقواله وأفعاله جيدًا كي تتعرف عليه، وتدخل في حياته ويتفاهمان سويا فالتفاهم عنده في المرحلة الأولى من الاقتناع بالعلاقة والوقوع في الحب، ورجل العذراء دائما ما يكون مخلص لمن يحب، ويعطيه أولوياته دائماً.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

تتواجد الشمس في منزل الأصدقاء اليوم مما يمنحك إشراقة وتؤثر في الآخرين بسحرك وجاذبيتك وإشراقتك وكلماتك التي تتفوه بها، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن القمر يتواجد في منزل المدخرات اليوم بالنسبة لمواليد برج العذراء مما يمدهم اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية مستقبلهم وزيادة مدخراتهم، كل ما عليهم هو الانتباه جيدًا في تصرفاتهم والتركيز على حقوقهم، ووذلك وفق «عبير» في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».