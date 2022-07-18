جدول حفلات ساقية الصاوي حتى آخر يوليو 2022

كشفت ساقية الصاوي، عن جدول الحفلات الموسيقية والغنانية التي تنظمها حتى آخر يوليو الحالي، والتي جاءت كما يلي:

الجمعة 22 يوليو

حفل المنشد علي الهلباوي الساعة 7:30 مساء، بقاعة النهر.

السبت 23 يوليو

حفل روك نايت الساعة 7 مساء بقاعة النهر.

حفل إسلام فاروق وكريم حراجي بقاعة الحكمة، في الساعة 7:30 مساء، ويشارك في الحفل المطرب إسلام فاروق وكريم الحراجي.

الإثنين 25 يوليو

مسرحية دنيا تياترو، بقاعة الحكمة في السابعة مساء، وتقدم فرقة تياترو سندباد مسرحية كوميدية استعراضية في إطار اجتماعي.

حفل ريم ومينا لأول مرة بساقية عبدالمنعم الصاوي في الساعة 7:30 مساء بقاعة النهر.

الأربعاء 27 يوليو

حفل مصطفى حسين، الساعة 7:30 مساء بقاعة النهر.

الخميس 28 يوليو

حفل الأخوة أبوشعر، في السابعة مساء بقاعة النهر.

حفل المبهجين، في الثامنة مساء بقاعة الحكمة، وبقيادة المايسترو محمد طارق تقدم فرقة المبهجين باقة من أجمل أغاني الزمن الجميل والتراث.

الجمعة 29 يوليو

لأول مرة يقدم فارس قطرية حفلا شعريا بالساقية في قاعة الحكمة السابعة مساء.

حفل كورال روح الشرق الساعة 7:30 مساء، بقاعة النهر.

السبت 30 يوليو

حفل المولوية المصرية، في السابعة مساء، بقاعة النهر.

حفل كيان، في الثامنة مساء بقاعة الحكمة.