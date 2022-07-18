مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء لشركة المياه بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء الواقعة في نطاق عملها لتيسير الخدمة المقدمة من الشركة للمواطنين.

السيارات مزودة بأحدث الوسائل

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الدفع بسيارات خدمة العملاء بالمراكز والقرى هدفها تقديم الخدمات للمواطن في كل مكان لافتا الي انها تدرس الدفع بالسيارات الي كل مكان بنطاق المحافظة

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة في المراكز والقرى

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين وهي «تعاقد على إدخال العدادات واستقبال شكاوى وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع والاستعلام عن الفواتير إضافة إلى سداد الفواتير».

موعد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في المراكز والقرى

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن أماكن وموعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة خلال الأسبوع الحالي من اليوم وحتى الخميس المقبل في المراكز والقرى الآتية:

- موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة لخدمة المواطنين في ️قطاع المركز (قرية كفر يوسف) من الأحد إلى الخميس.

- موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة لخدمة المواطنين في قطاع ديرب نجم (قرية الديسة ) يوم الثلاثاء.

- موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة لخدمة المواطنين في (قرية صفط زريق) أيام الأحد، الإثنين، الأربعاء، الخميس.

- موعد تواجد سيارات خدمة العملاء التمنقلة لخدمة المواطنين في قطاع أبو كبير (قرية كفر الشوبكي ) جميع أيام الأسبوع.