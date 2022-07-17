خطوات حجز وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.. كاملة التشطيب وتقسيط 15 سنة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق طرح 127 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات مختلفة، ضمن نموذج «عصفور الجنة»، بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للبيع بتيسيرات كبيرة في السداد.

على أن يبدأ حجز تلك الوحدات السكنية المطروحة، من يوم الأحد 31 يوليو 2022، من خلال شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، ومن ثم استكمال باقي الخطوات اللازمة للحجز.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات حجز وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

خطوات حجز وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

1- يقوم العميل الراغب في الحصول على وحدة سكنية، ضمن نموذج «عصفور الجنة»، بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، بالتوجه إلى مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة.

2- القيام بشراء كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة.

3- المعاينة يومياً عدا الجمعة بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر.

4- يتم سداد 10% كمقدم جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، وشراء كراسة الشروط.

5- سداد دفعة تخصيص 15% خلال أسبوع من سداد جدية الحجز.

6- يتم سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد جدية الحجز.

7- يمكن تقسيط الـ50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل.

8- يستفيد العميل المتقدم للحجز بفائدة تعادل 7% سنويا.

9- يتم منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.

وجدير بالذكر، أن ذلك الطرح، يأتي في إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتوفير وطرح عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل المشروعات المختلفة، بالمدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة، وشروط معينة، سواء وحدات إسكان اجتماعي، إسكان متوسط، أو إسكان فاخر.