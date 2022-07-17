مصرع عامل إثر إصابته بصعق كهربائي في مصنع بالبدرشين

لقي عامل مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهربائي في مصنع بالبدرشين، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

بداية البلاغ

ورد بلاغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، بوفاة عامل عقب إصابته بصعق كهربائي، وكشفت تحريات المباحث عن أن العامل خلال عمله في المصنع أصيب بصعق كهربائي ليفارق الحياة في الحال.

وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وأمرت النيابة بدفنها.

إصابة طفل في البدرشين سقط من الطابق الثاني

وفي سياق منفصل، أصيب طفل في العقد الثاني من عمره إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الثاني في قرية المرازيق التابعة لدائرة مركز شرطة البدرشين، بإصابته بكسور وعدة كدمات متفرقة بالجسد، وجرى نقله لمستشفى المركز لتقلي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان مركز شرطة البدرشين قد تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات دائرة المركز، يفيد باستقبال طفل في العقد الثاني من عمره، يدعى «رحيم. ط»، 12 عامًا، مصابًا بعدة كسور وكدمات متفرقة بالجسد؛ إثر سقوطه من علو، وجرى إسعافه على الفور، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لحالته.

وبالانتقال والفحص وسؤال أسرة الطفل، قرروا أنه حال لهو الطفل اختل توازنه وسقط، ونفوا وجود شبهة جنائية حيال وقع الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تقرير الكشف الطبي للطفل، واستدعت عددًا من أفراد أسرته لسماع أقوالهم، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث؛ تمهيدًا لتفريغها والوقوف على أسباب الواقعة.