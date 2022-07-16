مصرع 7 وإصابة 64 آخرين في حوادث متفرقة بعدة محافظات خلال 24 ساعة

لقى 7 أشخاص مصرعهم بينهم طفل، وأصيب 64 آخرين في عدة حوادث طرق متفرقة بمحافظات الإسماعيلية، والشرقية، وكفر الشيخ، وجنوب سيناء، والغربية، لتكون حلقة جديدة من حلقات مسلسل نزيف الأسفلت الذي لا يزال عرضًا مستمرًا بسبب السرعة الزائدة خلال القيادة على الطرق السريعة.

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» أبرز حوادث الطرق التي شهدتها المحافظات اليوم.

مصرع طفل وإصابة 6 بالشرقية

تسببت السرعة الزائدة في انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مما أسفر عن مصرع طفل في الثالثة من عمره، وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال وجميعهم أفراد أسرة واحدة من منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل جثة الطفل المتوفي والمصابين إلى مستشفى التأمين الطبي بالعاشر من رمضان.

إصابة 8 من أسرة واحدة بالغردقة

شهد طريق الغردقة – سفاجا، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 8 أشخاص من أسرة واحدة، وذلك بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابتهم جميعاً بإصابات متنوعة، وعلى الفور انتقلت الإسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل 6 من المصابين لمستشفى الغردقة العام، بينما جرى نقل 2 آخرين إلى مستشفى خاص بالقرب من موقع الحادث لسوء حالتهم.

إصابة 14 شخصاً بجنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء وقوع عدة حوادث، أسفرت عن إصابة 14 شخصاً بينهم ضابط شرطة، حيث انقلبت سيارة ملاكي ملك ضابط شرطة يدعى«محمد ع. ع»، 45 سنة، من محافظة الشرقية، بين كارتة أبو رديس وكارتة أبو زنيمة، وجرى نقله للمستشفى، كما وقع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نقل على بعد 5 كيلو متر من طريق أبو زنيمة إتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وجرى نقلهم لمستشفى أبورديس لتلقي العلاج.

كما تسبب حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد كمين مدينة دهب إتجاه شرم الشيخ في إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، وجرى نقلهم إلى مستشفى دهب المركزي، كما أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق القديم بين رأس سدر وعيون موسى، وجرى نقل المصابين لمستشفى رأس سدر.

إصابة 7 في حادث بالغربية

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص على طريق طنطا – القاهرة بنطاق مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.

توك توك ينهي حياة معمرة

وفي محافظة الإسماعيلية أنهى "توك توك" حياة أكبر معمرة والتي يبلغ عمرها 105 سنة، فيما أصيب 2 آخرين، حيث تعرضوا لحادث تصادم سيارة ملاكي مع "توك توك" قرب قرية فناة بنطاق مركز فايد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى فايد المركزي.

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين

لقي شخص مصرعه، وأصيب 15 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال، على طريق وادي حجول بالقرب من العين السخنة بنطاق محافظة السويس، وانتقل على الفور 14 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين للمستشفى.

إصابة 6 في حادث بكفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، أصيب 6 أشخاص معظمهم طب، في حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الدولي الساحلي بنطاق كفر الشيخ، فيما تم نقلهم إلى مستشفى رشيد المركزي بمحافظة البحيرة، نظراً لقربها من موقع الحادث، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع 4 وإصابة 6 بكفر الشيخ

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين في حادث مروع، على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، إثر تصادم سيارتين وانقلاب ميكروباص، وجرى نقل المتوفين والمصابين لمستشفى برج البرلس المركزي.