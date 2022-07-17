تشريح جثتي شابين عُثر عليهما في ترعة وأرض زراعية بالشرقية

قررت نيابتا فاقوس وههيا بمحافظة الشرقية، بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب عُثر عليها داخل أرض زراعية بقرية بني صعيد التابعة لمركز فاقوس، ومعاينة جثة شاب آخر عُثر عليه غريقًا في ترعة كوبري الأقصى بمركز ههيا، تمهيدًا للتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

العثور على شاب مقتول داخل أرض زراعية

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا بالعثور على جثة شاب يدعى أشرف ثروت محمد، 30 عامًا، ومقيم بقرية بني صعيد التابعة لدائرة المركز.

جثة شاب طافية في ترعة

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة ههيا، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافية بترعة كوبري الأقصى، وتبين أنها لشاب يدعى «محمد. م. أ»، 30 سنة، مقيم بمركز الزقازيق.

انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثتين

وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل جثة الشاب التي عُثر عليها داخل الزراعات إلى مستشفى فاقوس المركزي، ونقل جثة الشاب التي عُثر عليها بالترعة إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي تحت تصرف النيابة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وإصدار تصريح بالدفن وتسليم الجثتين لذويهما.