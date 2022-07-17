المؤبد لقاتل جاره بالمحلة بسبب 750 جنيهًا.. إيجار وتأمين شقة

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، الدائرة الثالثة، اليوم، بالسجن المؤبد للمدعو أحمد الأعمى، مالك عقار، لاتهامه بقتل عصام شعبان، مستأجر شقة بمنزله، بعد أن سدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته، بسبب الخلاف على قيمة الإيجار ومبلغ التأمين وقيمتهما 750 جنيهًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين، وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي.

قرار المحكمة

واستمعت محكمة جنايات المحلة، في القضية رقم 1539 لسنة 2022 جنايات قسم ثالث المحلة والمقيدة برقم 121 لسنة 2022 كلي شرق طنطا، إلى مرافعة النيابة ومحامين المتهم والمجني عليه، وبحضور المتهم، وقررت بعد تداول القضية معاقبة المتهم بالسجن المؤبد.

مرافعة النيابة

وذكرت النيابة العامة أن جار المتهم يقطن بالطابق الذي يعلوه مباشرة، وأن المجني عليه وزوجته استأجرا شقة سكنية لضيق حالتهما المادية، وذلك بعقار المتهم الذي تفوح منه رائحة الخسة والندالة، مشيرة إلى إلى أن القيمة الإيجارية الشهرية كانت 250 جنيهًا.

وكشف ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة، أن المجني عليه سكن بالشقة ما يقرب من 8 أشهر، وحينما قرر مغادرتها والانتقال للعيش برفقة والده، نقل أغراضه وأثاثه خارج الشقة قبل انتهاء مدة عقده.

وتابع، أراد المجني عليه استرداد المبلغ التأمين الإيجاري والمتبقي من الأجرة، حيث حضر المتهم غاضبًا وتدخل في النقاش محتدًا على المجني عليه رافضًا إعادة تلك المبالغ، وتدخلت زوجة المجني عليه لمحاولة استعطاف المتهم لرد ذلك المبلغ، فحاول المتهم التعدي عليها، واشتد بينهما الحديث، وفجأه تحَول المتهم إلى وحش كاسر وصعد لسطح العقار وأحضر عصا خشبية وصوبها نحو المجني عليه، فأصابت رأسه ثم طعنه بطعنه نافذة بسكين المطبخ في القلب.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين، ومصرع شاب يدعى «عصام. ا» بطعنة نافذة، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وصاحب شقة، لوجود خلافات بين الطرفين على رد قيمة تأمين شقة إيجار، تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين وتعدى صاحب الشقة على المستأجر وطعنه بسلاح أبيض طعنة نافذة أودت بحياته ولقى مصرعه في الحال.