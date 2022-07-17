سيدة تنهي حياتها بحبة الغلال السامة وشاب يشنق نفسه بالشرقية

قررت الجهات المختصة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمان سيدة أنهت حياتها بتناول حبة الغلال السامة، حيث تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزقازيق العام.

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الزقازيق العام «أمل. م. إ»، 26 سنة، ومقيمة بمركز بلبيس جثة هامدة.

انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة

وتبين من الفحوصات، أن السيدة توفيت إثر تناولها حبة الغلال السامة، لمرورها بأزمة نفسية.

وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان.

شاب يشنق نفسه

وفي السياق نفسه، تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد تلقي المركز بلاغا باستقبال مستشفى أبو حماد المركزي شاب جثة هامدة، إثر قيامه بشنق نفسه.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى «حافظ . ص . ا»، 27 سنة، مقيم بعزبة ثابت التابعة لقرية عمريط بمركز أبو حماد، وتبين أنه شنق نفسه لإنهاء حياته.

مرور الشاب بأزمة نفسية

وبسوال أفراد أسرته، أفادوا بأنه كان يمر بأزمة نفسية بسبب مشكلات أسرية ما دفعه للانتحار.

وحُرر المحضر اللازم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، تحت تصرف النيابة، والتي تباشر التحقيق في الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان وتحديد سبب الوفاة كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.