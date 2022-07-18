«عم مجدي» يتحدى الإعاقة والسن بالعمل: فاتح كشك متر في متر من 42 سنة

يستيقظ كل يوم عند الساعة الثامنة ويذهب إلى المحل الخاص به مستندا إلى عكازه حتى يصل إليه ومن ثم يجلس يبيع الكتب والعاب الأطفال حتى المساء، هو أبو المجد محمود السيد الشهير بـ«عم مجدي» عمره 72 سنة مقيم بمدينة طنطا في محافظة الغربية.

عم مجدي يوضح سبب الإعاقة

قال عم مجدي إنه أصيب بجلطة في جسده وهو في سن التاسعة من عمره عندما كان في المرحلة الابتدائية، وبعد ذلك توقفت أرجله الاثنين وذراعة الأيسر عن العمل حتى قام بعملية في أحد المستشفيات ليتمكن من المشي عليهم ببطء وبعكاز وعند ذلك فكر أنه يأتي بحلوى للأطفال في الشارع أسفل خيمة صنعها وقتها من القماش، حتى ساعده أحد الأهالي في فتح محل صاج متر في متر مكان الخيمة وكان ذلك منذ 42 عاما.

عم مجدي يتحدث عن زواجه وإنجاب ثلاث أولاد

وأكد عم مجدي أنه برغم ظروف الإعاقة والجلطة التي حدثت له لم ييأس من الحياة واستطاع أن يتزوج وهو في سن 32 وأنجب ثلاثة أولاد، حيث قام بزواج اثنين منهم والثالث يعقد قرانه عما قريب، مشيرا أن وزارة التضامن تعطيه 450 جنيها فقط في الشهر بجانب هذا المحل الذي يقف فيه من الصباح حتى المساء في مدينة طنطا، حيث أشار عم مجدي أنه منذ 4 سنوات كان يوجد في المحل بضاعة كثيرة وثلاجة ولكن قام ببيع كل هذا لكي يقوم بتجهيز ابنته لعريسها، وبعد ذلك أصبح المحل فارغا حتى قام ابنه الكبير بالإتيان بكتب للطلبة وبعض ألعاب الأطفال لكي يفتح المحل مرة أخرى.

التحديات في حياة عم مجدي

واكمل عم مجدي أنه تعرض للعديد من النكثات طوال حياته بغض النظر عن حادث الجلطة التي تعرض لها، حيث حرق المحل الخاص به في الغربية منذ 20 عاما بسبب ماس كهربائي ولكن سرعان ما ساعده الأهالي وفتحه مرة أخرى، بالإضافة إلى تعرض محله إلى السرقة عدة مرات، ولكن في كل مرة كان يقف معه الناس باعتباره صاحب إعاقة لا يقدر على تحمل كل هذه التكاليف ويقومون بتجهيز المحل ليكون أفضل مما كان عليه قائلا: «أهم حاجة في الدنيا الصحة والستر وحب الناس».