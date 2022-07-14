طاقم إسباني يقترب من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

تكثف لجنة الحكام باتحاد الكرة، التواصل مع الاتحادات الأوروبية المختلفة، من أجل الاستقرار على تعيين طاقم حكام مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، التي يحل فيها ضيفا على نظيره بيراميدز، في التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2021-2022.

كشف مصدر في لجنة الحكام لـ«الوطن سبورت»، أن الأقرب حتى الآن، تعيين طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، خاصة أنه تمت الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي في مباراة الفريقين الأخيرة، بدور الثمانية لبطولة كأس مصر نسهة 2021، التي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.