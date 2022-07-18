والد نيرة: مرتضى ينضم للدفاع حال قبول النقض.. ألغينا 4 توكيلات لمحامين بالقضية

قال أشرف الغريب، والد الطالبة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، التي ذبحت على يد زميلها محمد عادل، في منتصف شهر يونيو الماضي، إنه قرر إلغاء 4 توكيلات لمحامين في قضية ابنته، وذلك بعد انسحاب أحدهم رفقة 3 آخرين يعملون معه.

إلغاء توكيلات

وأوضح والد نيرة، في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، أن القضية الآن مع المحامي خالد عبد الرحمن، وهو موكل من قبل العائلة، ومحامين لجامعة المنصورة وهم متطوعين للدفاع عن نيرة من قبل الجامعة، وتم إلغاء كافة التوكيلات الأخرى.

التواصل مع المستشار مرتضى منصور

وأشار إلى أن هناك تواصل مع المستشار مرتضى منصور، الذي أعلن التطوع للدفاع عن نيرة، مشيرًا إلى أنه سينضم للقضية في حالة قبول النقض فقط.

وأشار والد الطالبة نيرة، إلى أن الأسرة تتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق ابنتهم، وأيضا تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من هاجم أفراد الأسرة وعمل على الإساءة إليهم مؤخراً، معبرا عن غضبه الشديد من الخوض في أمور فرعية وتناول مشاكل أسرية خاصة ليس لها علاقة بالواقعة.

عزاء نيرة

وتلقت أسرة الطالبة نيرة أشرف العزاء في ابنتهم وذلك داخل إحدى دور المناسبات في مدينة المحلة الكبرى، وذلك بعد قرار محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم محمد عادل شنقاً، عقب أخذ رأي المفتي في إنزال عقوبة الإعدام على المتهم.