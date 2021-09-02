ضبط 48 بندقية خرطوش بحوزة متهمين اثنين فى أسيوط

أفادت وزارة الداخلية بأنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وبخاصة من خلال تكثيف المرور بدوائر المراكز والأقسام، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط اشتبهت فى سيارتين، الأولى «ملاكى» والأخرى «ربع نقل»، حيث تمكنت القوة من استيقاف السيارتين حيث لاذ قائد السيارة الملاكى هارباً تاركاً السيارة بينما أمكن ضبط السيارة الربع نقل قيادة سائق وبرفقته «شخص له معلومات جنائية» ومقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط.

وتابعت الداخلية: أنه بتفتيش السيارة عثر بالصندوق على 5 جوالات بداخلها 48 بندقية خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط المتهم الهارب.