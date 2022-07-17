أخبار المنوفية في 24 ساعة.. مصرع سائق بصعق كهربائي وانتشال جثة طفل غارق

شهدت محافظة المنوفية، خلال الساعات الماضية، عددا من الأحداث المهمة، منها مصرع سائق بصعق كهربائي بدائرة قسم شبين الكوم، وانتشال جثة الطفل الغارق في أشمون، وإقدام طالبة على محاولة التخلص من حياتها بحبة الغلة، فضلاً عن إصابة طفل بلدغة عقرب، إضافة إلى وصول كمية القمح الموردة إلى الصوامع لـ157 ألف طن.

مصرع سائق صعقاً بالكهرباء في شبين الكوم

ولقي السائق «ي.م» مصرعه في مدينة شبين الكوم بالمنوفية، ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لسؤال الأهالي وأفراد أسرة المتوفى، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

انتشال جثة طفل غارق في أشمون

نجح الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنوفية، في انتسال جثة الطفل الغارق في فرع النيل بمركز أشمون في اليوم الثاني من البحث عن الجثة، حيث سقط الطفل في المياه وكثف الإنقاذ النهري جهوده للعثور على الجثة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان، والذي تم تشيعه إلي مثواه الأخير.

وأصيب طفل في المنوفية بلدغة عقرب، ونُقل إلى قسم السموم بمستشفى شبين الجامعي لتلقي العلاج اللازم، والحصول على المصل المخصص لحالات لدغ العقرب، وحُرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون.

وفي سياق آخر، أقدمت طالبة على محاولة التخلص من حياتها باستخدام قرص حفظ القمح السام «حبة الغلة» لمرورها بمشاكل أسرية.

ونُقلت الطالبة إلى قسم السموم لتلقي العلاج اللازم، وبسؤال أسرتها أكدت مرورها بأزمة نفسيه نتيحة خلافات أسرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

توريد 157 ألف طن قمح في المنوفية

وواصلت الصوامع والشون في محافظة المنوفية، استقبال المزارعين والتجار لتوريد القمح، وأكد المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة، أن التوريد ما زال مستمراً حتي نهاية الشهر المقبل، مشيراً إلي أن الإقبال وصل إلي 157 ألف طن قمح.

وأوضح أن هناك عقوبات تنتظر المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد القمح، وسيتم تحرير محاضر ضدهم نتيجة مخالفة نظام التوريد.