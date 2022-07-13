مصرع طفل دهسا أمام منزله أسفل عجلات سيارة نقل بسوهاج

اصطدمت سيارة نقل بطفل ذي خمس سنوات أمام منزله بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج مما أدى لمصرع الطفل بالحال.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن محافظة سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج يفيد بتلقي إخطار من مأمورمركز شرطة ساقلتة بمحافظة سوهاج يفيد ورودبلاغ لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج الأهالي بوجود حادث تصادم ومتوف دائرة مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

الإخطار الأمنى وبلاغ الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائى إلى موقع الحادث بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن محافظة سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو «أحمد م ا خ» سن 27 عاما سائق ويقيم دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفل «محمد ع ر ع» سن 5 أعوام ويقيم بذات الناحية حال لهوه أمام منزله مما نتج عنه وفاته وقد تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج وبسؤال قائد السيارة أيد ما جاء وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به.

وأفاد والد المتوفي المدعو «عبد الغني ر ع م» سن 35 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ولتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.