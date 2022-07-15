مصرع طفل وإنقاذ آخرين من الغرق أثناء الاستحمام في ترعتين بالمنوفية

لقي طفل مصرعه غرقا، وأصيب طفل آخر في أثناء الاستحمام في ترعة قرية بجيرم التابعة لدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، بينما نفل الآخر إلى العناية المركزة بعد استخراجه من المياه قبل وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غرق طفل وإنقاذ آخر في ترعة بجيرم في المنوفية

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم سؤال شهود العيان وأسرة الطفلين عن أسباب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتبين من التحقيقات الأولية أن الطفلين غرقا أثناء الاستحمام، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا بمصرع طفل وإنقاذ طفل آخر أثناء الاستحمام في ترعة بجيرم التابعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات .

إنقاذ طفل من الغرق في أشمون

في صعيد متصل، تمكن أهالي قرية كفر الحما التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، كاد أن يغرق في ترعة بالقرية أثناء الاستحمام، وتم نقل الطفل إلى المستشفى للاطمئنان علي حالته الصحية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له، وجرى تحرير محضر بالواقعة في مركز شرطة أشمون، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.