كيفية تبريد السيارة من الداخل في الطقس الحار.. 6 خطوات بسيطة

يمتلك الكثير من الأشخاص سيارات خاصة بهم، وعندما يأتي فصل الصيف يشعر البعض بالحرارة المرتفعة داخل السيارة بسبب امتصاصها لحرارة الشمس، وهو ما يجعل قيادة السيارة في هذه الظروف شيئًا سيئًا للغاية.

وبحسب صحيفة «إكسبريس»، فإن الحرارة الزائدة وارتفاعها خلال فترة الصيف، يمكن أن تسبب احتراق أحزمة الأمان ومقاعد السيارة، وهو ما لا يرغب فيه مالكي السيارات في أي مكان.

وأشار الصحيفة البريطانية إلى أنه عندما تدخل حرارة الشمس من خلال نوافذ السيارة، يتم احتجاز الحرارة بالداخل وترتفع بسرعة كبيرة وتكون درجة الحرارة داخل السيارة أعلى بكثير من الشارع، وأشار الخبراء إلى أن هناك عددًا من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتفادي هذه الأمور، نستعرضها في السطور التالية.

6 حيل للتخلص من سخونة السيارة

1- ضع واقٍ من الشمس، لأنه من الطرق الجيدة لتجهيز سيارتك لمواجهة الحرارة وضع درعًا عاكسًا على الزجاج الأمامي للسيارة.

2- عندما تدخل السيارة عليك إطلاق الهواء الساخن منها عن طريق فتح كل من النوافذ على جانب واحد من السيارة وتهويتها جيدًا ثم تكرار الأمر مع الجانب الآخر، وعند بدء القيادة اترك النوافذ مفتوحة لمدة دقيقة أو دقيقتين للسماح بمرور المزيد من الهواء الدافئ.

4- استخدم قطعة قماش مثلجة، وهي حيلة أخرى لتبريد الهواء داخل السيارة عبر أخذ قطعة قماش مثلجة ووضعها بشكل غير محكم فوق فتحات التهوية لجعل الهواء أكثر برودة أثناء القيادة.

ركن السيارة في الظل

5- حاول ركن السيارة في الظل، إذ إن مكان وقوف السيارات المظلل هو أحد أفضل الوسائل لمنع السيارة من السخونة.

6- تغطية المقاعد الجلدية، فإذا كانت لديك سيارة بها مقاعد جلدية فإن الحرارة الإضافية يمكن أن تجعل الجلوس عليها غير مريح، وللحفاظ على برودة المقاعد ضع بطانية أو شيء من هذا القبيل فوق الجزء العلوي عندما تكون السيارة متوقفة.