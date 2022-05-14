بعد إصابتهن بالتسمم.. «صحة الغربية»: طالبات معهد فتيات كفر الزيات بحالة صحية جيدة

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إن طالبات معهد قرية قسطا التابعة إلى مركز كفر الزيات، بحالة صحية جيدة بعد تلقي العلاج بمستشفي كفر الزيات العام، وذلك بعد إصابتهن بحالة من التسمم الغذائي.

وتابع في بيان صحفي اليوم، أنه فور ورود بلاغ من مستشفى كفر الزيات العام بدخول 7 فتيات من قرية قسطا للمستشفى بشكوى ألم بالبطن وقيء مستمر وتم استقبالهن وعمل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحتهن واستقرار حالتهن جميعا، قرر الطبيب المعالج خروجهن والعودة إلى منازلهن بعد تحسن حالتهن الصحية.

لجنة لمعرفة أسباب الإصابة

أوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه على الفور قرر تشكيل لجنة من الطب الوقائي لمتابعة الطالبات ومعرفة أسباب ما حدث لهم والتأكد من سلامتهن، فقد قامت جميع الإدارات الفنية في مديرية الصحة من أغذية وصحة البيئة والترصد والأمراض المعدية بعمل اللازم نحو سحب عينات من الأغذية ومصادر المياه بأماكن تواجد الفتيات ومحل إقامتهن وفحصها وهو ما قام به بالفعل القسم الوقائي بإدارة كفر الزيات الصحية، ومتابعة حالتهن، و تبين أن جميعهن بحالة جيدة ولا يعانين أي أعراض مؤكدا على أهمية المتابعة الدورية لهن.

تفاصيل الواقعة

كان مستشفى كفر الزيات العام، استقبل 7 طالبات مصابات بحالة من القيء والغثيان والآلام في البطن، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.