إصابة 12 في حادث تصادم أتوبيس سياحي بدمياط.. «كانوا راجعين من رحلة»

شهد الطريق الساحلي الدولي بنطاق محافظة دمياط، فجر اليوم، حادث تصادم أتوبيس يقل 50 شخصا من أبناء المحافظة كانوا عائدين من رحلة بمدينة مرسى مطروح، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فيما تمكن رجال الإدارة العامة لمرور دمياط من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق، ومنع تعطل مصالح المسافرين.

وتلقت مديرية أمن دمياط، إخطارا من الإدارة العامة لمرور دمياط، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، باصطدام أتوبيس على طريق الساحلى الدولي في اتجاه دمياط لأتوبيس سياحي قادما من مدينة مرسى مطروح.

إصابة 12 شخصا

وعلى الفور انتقل رجال الامن والمرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام أتوبيس سياحي على الطريق الساحلي الدولي بمدخل محافظة دمياط، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا، وجرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف، ونقل المصابين لمستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة.

وتراوحت الإصابات ما بين جروح وكسور وسحاجات واشتباه ارتجاج بالمخ، وغادر جميع المصابين المستشفي صباح اليوم عقب تلقيهم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية، باستثناء حالتين دخلتا غرفة العمليات.

إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور دمياط من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق، ومنع تعطل مصالح المسافرين، وذلك بعد تجنيب الأتوبيس من الطريق.