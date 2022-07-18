تفاصيل إصابة 3 سيدات في حريق بالإسماعيلية.. رفضن النقل إلى المستشفى

نجحت الحماية المدنية في السيطرة على حريق في محافظة الإسماعيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، قرب ميدان الممر بقلب الإسماعيلية.

وكان قد تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تعرض إحدى الوحدات السكنية ببرج الماسة في ميدان الممر للاحتراق ووجه بانتقال الحماية المدنية.

انتقال سيارات الإطفاء

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت بالتدخل والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي الوحدات السكنية.

وبحسب المصادر الأمنية رجحت الشرطة أن الحريق بسبب ماس كهربائي فيما يعمل رجال الأدلة الجنائية في الإسماعيلية على معرفة سبب الحريق، وحررت الشرطة محضرا بالواقعة.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص رفضو النقل إلى المستشفيات، فيما أجرى رجال الإسعاف الإسعافات الأولية لهم في مكان الحادث وقدمت لهم جلسات الأكسجين.

وأصيب في الحادث كل من شيرين أحمد رضا، 47 سنة، مصابة باختناق، وهنا حسام سليمان 22 سنة، مصابة باختناق، وسماح زكي إبراهيم، 32 سنة، مصابة باختناق وجميعهم رفضو النقل إلى المستشفى.

حريق بسوق القنطرة

وكان قد شب حريق هائل في سوق القنطرة التجاري في مدينة الإسماعيلية قبل عيد الأضحى المبارك بيومين أسفر عن إصابة 39 شخصا باختناقات وإصابات طفيفة.

ونقلت سيارات الإسعاف 11 مصابا في الحريق إلى المستشفيات فيما نقل مواطنون مصابين آخرين في الحريق بسيارتهم الخاصة لتقديم الدعم الطبي لهم.

وأسفر الحريق عن اشتعال النيران في أكثر من 300 محل تجاري في شارع التحرير وشارع السويس بخسائر تجاوزت قيمتها 25 مليون جنيه تقريبًا.