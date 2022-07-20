الغردقة الوجهة الأولى للمصريين في الصيف.. ضمن أفضل 10 أماكن سياحية بالعالم

استقبلت الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، آلاف المواطنين من السائحين المصريين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع بدء عطلة الصيف، حيث تمتلك الغردقة أكثر من 150 فندقا ومنتجعا سياحيا بين 3 و4 و5 نجوم، بالإضافة إلى عشرات الشاليهات ومقاصد سياحية أخرى جعلتها ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم، وفقا لموقع «تريب أدفايزر» أكبر منصة للسفر في العالم.

الغردقة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم

وقال محمد عيد، الخبير التسويقي في مجموعة منتجعات سياحية كبرى بالغردقة، إن عدد كبير من الأسر المصرية فضلت قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك على شواطئ مدينة الغردقة، كونها أهم المدن السياحية في مصر والشرق الأوسط، والمصنفة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالمية في آخر تصنيف لموقع «تريب أدفايزر» العالمي لعام 2022، حيث تعد الوجهة السياحية المفضلة لقطاع كبير من السائحين من المصريين والأجانب من مختلف الدول الأوربية، وأهمها ألمانيا.

الغردقة تخطف الأضواء من الساحل الشمالي

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة شهدت نسب إشغالات مرتفعة خلال إجازة العيد، تراوحت بين 90 إلى 95%، وأعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أن الغردقة خطفت الأضواء من الساحل الشمالي، والذي يفضله المصريون خلال السنوات الأخيرة، ولكن الغردقة تعتبر المقصد العائلي الأفضل من كل الوجوه، على حد تعبير محمد عيد، خبير التسويق بمنتجعات البحر الأحمر.