أخبار سوهاج خلال 24 ساعة: ضبط تشكيل عصابي ومصرع وإصابة 4

شهدت محافظة سوهاج خلال آخر 24 ساعة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكك الحديدية مكون من 6 أشخاص كما تم العثور على جثة مسن داخل منزله بحالة تعفن بمركز جرجا، ولقي عاملان مصرعهما داخل بيارة أحد المواطنين بمركز أخميم.

ضبط تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكك الحديدية

الواقعة الأولى تم ضبط تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكك الحديدية حيث ورد لمركز البلينا بمحافظة سوهاج محضرا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن ورود معلومات لضباط وحدة مباحث القسم بقيام كل من «علي ا ع ع» و«محمد ا ع ع» و«محمد ص ر ع » و«إبراهيم ا ا ع» بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديدية من خط مهمل وغير مستغل بمحطة سكة حديد مركز البلينا وقد تم ضبط المتهم الأول والثانى والثالث عقب استصدار إذن النيابة العامة وقد عثر بمنزل الأول على مهمات مصلحية خاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وقد قرر المتهمون بيع المسروقات لأحد تجار الخردة ويدعى «عرفات ج س»، وقد تم إستهداف المخزن وتبين عدم تواجده وتم ضبط القائم بالبيع بالمخزن ويدعى «علي ر ا ع» وقد عثر بداخل المخزن على مهمات مصلحية خاصة بسكك حديد مصر، وتم تحرير محضر بالواقعة.

العثور على جثة مسن متعفنة بجرجا

في الواقعة الثانية ورد لمركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج بلاغ من الأهالي يفيد بإنبعاث رائحة كريهة من منزل المدعو «محمد ص م» 67 عاما عامل وعلى الفور توجهت قوة من مركز شرطة جرجا لموقع البلاغ وتبين وجود جثة صاحب المنزل مسجاه بالطابق الثاني بالمنزل مرتديا كامل ملابسه وبحالة تعفن رمي مع سلامة نوافذ وأبواب المنزل وقد أفاد نجل شقيقه بأن عمه المذكور يقيم بمفرده بالمنزل وأنه اعتاد النوم أعلى سطح المنزل ليلاً وأنه يتوقع أنه اختل توازنه وسقط من أعلى السلم الخشبي عقب استيقاظه ونزوله من أعلى سطح المنزل ليسقط مغشياً عليه حتى اكتشف وفاته .

مصرع وإصابة 3 داخل إحدى البيارت بأخميم

الواقعة الثالثة، أصيب عامل بينما لقى عاملان آخرانن مصرعهما، بحال قيامهم بتنظيف وتسليك بيارة صرف صحي داخل منزل أحد المواطنين بمركز أخميم بمحافظة سوهاج نتيجة اختناقهم داخل البيارة.