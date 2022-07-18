«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات 2022

تواصل الجامعات استعداداتها لعقد اختبارات القدرات 2022، وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الكليات ولجان الامتحانات.

وتستعرض «الوطن» في «س و ج»، أبرز الأسئلة والإجابات عن كل ما يتعلق باختبارات القدرات 2022، كما يلي:

س: متى تنطلق اختبارات القدرات 2022؟

بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة مباشرة وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي، وكشفت مصادر عن أنّه من المقرر بدء أعمال اللجنة الأسبوع المقبل، على أن تكون الاختبارات وفقا لكل تخصص.

ما هي الكليات التي تشترط إجراء اختبار قدرات للالتحاق بها؟

كليات التمريض والإعلام والتربية الرياضية والنوعية والفنية والموسيقية وكليات الفنون التطبيقية والجميلة وكليات الجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية للتمريض.

هل هناك مستجدات أو تغييرات في قواعد اختبارات القدرات 2022؟

لا جديد، والمجلس الأعلى للجامعات أقرّ عدم التغيير في أي قواعد واجتيازها شرط أساسي، إلى جانب تحقيق الحد الأدنى، كما يشترط حداثة المؤهل الدراسي.

ماذا عن اختبارات القدرات للشهادات الفنية؟

تتم أيضا عن طريق مكتب التنسيق، الذي يحدد المواعيد والأماكن المخصصة لأداء اختبارات القدرات 2022 بالترتيب مع الكليات المعنية، شرط حداثة المؤهل.

هل يلتزم الطالب بإجراء اختبارات القدرات وفقا للنطاق الجغرافي الخاص به؟

أقرّ المجلس الأعلى للجامعات، بأن يلتزم الطالب بأداء الاختبارات جغرافيا، في الكلية التي تقع في النطاق الجغرافي (أ)، ولا يُسمح للطالب بأداء الاختبارات بأي كلية خارج نطاقه الجغرافي.

متى يتم الكشف عن نتيجة اختبارات القدرات 2022؟

وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، تلتزم الكليات بإدخال نتائج امتحانات القدرات مباشرة للطلاب المتقدمين «مقبول - غير مقبول»، مع مراجعة الاسم ورقم الجلوس في الإدخال، تفاديا لأي أخطاء على موقع التنسيق الإلكتروني مباشرة، والنتائج يتم الكشف عنها خلال 4 أيام من موعد الاختبار، ولا يتتم الأخذ بأي نتائج ترد بعد المواعيد.

ماذا عن الكليات ذات التوزيع الإقليمي في اختبارات القدرات؟

بالنسبة للكليات والمعاهد التي تقبل بنظام التوزيع الإقليمي، لا يعتد بنتيجة امتحانات القدرات إلا التي يؤديها الطالب في نفس الكلية التي تقع في النطاق الإقليمي له، ولا تقبل أي نتيجة من أي كلية مناظرة أخرى، وبالنسبة للكليات التي تقبل بنظام التوزيع الجغرافي، يعتد بنتيجة امتحان القدرات التي أداها الطالب في الكلية التي تقع في نطاقه الجغرافي (أ)، عند ترشيحه لكلية مناظرة اخرى حسب التوزيع الجغرافي.

ماذا عن درجات النجاح في اختبارات القدرات 2022؟

درجة النجاح في اختبارات القدرات 2022 لجميع الكليات المعنية بأداء اختبارات القدرات، هي 60% من إجمالي مجموع درجات الاختبارات مجمّعة.

كم تبلغ قيمة اختبارات القدرات؟

المجلس الأعلى للجامعات أقرها بـ450 جنيها لكل كلية، ولا يحق للطالب أن يجرى اختبارات القدرات لكليتين مناظرتين.