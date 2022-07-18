بالأسماء.. إصابة 4 من أسرة واحدة في تصادم سيارة وتروسيكل بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل أمام مدخل أبيس بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تصادم سيارة وتروسيكل

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل أمام مدخل قرية أبيس وجاري عمل صيانة وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من محمد عبدالمنعم سليمان، 62 سنة، بالمعاش، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وكسر في الحوض وكسر في الساق اليمنى، ورجاء محمد علي زيدان، 52 سنة، ربة منزل، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، ونزيف في البطن، ووفاء محمد عبدالمنعم، 26 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة وكسر في الذراع اليسرى، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونور الدين محمد عبدالمنعم، 16 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، ونزيف في البطن، وجميعهم مقيمون في مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.