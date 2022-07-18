تنفيذ 12 مشروعًا بقطاعي مياه الشرب والصرف بتكلفة ملياري جنيه في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية

أضاف محافظ الشرقية، في بيان صحفي له اليوم، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ 266 مشروعًا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 21 مليار و700 مليون جنيه منها 12 مشروع خدمي وتنموي بمركز ومدينة الزقازيق بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 2 مليار و193 مليون و600 ألف جنيه.

مشروعان بقطاع مياه الشرب بتكلفة 29 مليون

أوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ مشروعين بقطاع مياه الشرب بتكلفة مالية بلغت 29 مليون و500 ألف جنيه شملت تنفيذ إنشاء محطة مياه فائقة الجودة بطاروط بقوة استيعابية 5 آلاف م3 / اليوم بتكلفة 32 مليون و500 ألف جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 90 % والكهروميكا 85%، وإنشاء خط مياه من محطة مياه بلبيس لبردين بتكلفة 60 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 70 %.

أضاف محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 10 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة 2 مليار و101 مليون و100 ألف جنيه شملت تنفيذ مشروع توسعات صرف صحي الزقازيق بإنشاء محطة معالجة بطاقة استيعابية 80/92 ألف م3/اليوم، و5 محطات رفع لخدمة قري ومناطق «كفر الحصر – بنايوس – كفر الزقازيق بحري – كفر الزند – غرب التيسير – الحسينية» بتكلفة مالية بلغت 600 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التفيذ الكلية للمشروع 98 %، ومشروع إحلال وتجديد محطة معالجة الزقازيق بطاقة استيعابية 80 ألف م3/اليوم وبتكلفة 80 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 80% والكهروميكا 80 %.

كما تشمل مشروع توسعات صرف صحي الزنكلون بإنشاء محطة معالجة 3/15 ألف م3/اليوم وبتكلفة مالية 26 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 95% والكهروميكا 95 %، وإنشاء محطة معالجة رفع أم الزين ضمن بروتوكول تعاون بمبلغ 350 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 95% والشبكات 95 % والميكا 95% وخطوط الطرد 98%، مشروع صرف صحي متكامل لقري «دنوهيا – كفر اباظة – الزهراء – انشاص البصل – طهرة حميد» بإنشاء محطة معالجة بطاقة استيعابية 8/12 ألف م3/اليوم و5 محطات رفع وبتكلفة مالية 400 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قري ( الشبانات – كفر أبو جبل – غزالة – العلوية ) بانشاء محطة معالجة بطاقة استيعابية 10 ألاف م3/اليوم و4 محطات رفع ضمن بروتوكول تعاون بمبلغ 350 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمشروع 30 % والشبكات 60 %.

وأيضا مشروع صرف صحي شنبارة الميمونة بإنشاء محطة معالجة بطاقة استيعابية 3 ألاف م3/اليوم ومحطة رفع ومشروع صرف صجي محطات رفع قرى «كفر عوض الله حجازي – كفر يوسف يلامة – عزبة الزند» بإنشاء محطة معالجة بطاقة استيعابية 3 ألاف م3/اليوم، و3 محطات رفع ضمن بروتوكول تعاون بمبلغ 220 مليون جنيه، وجار تنفيذ اعمال التسليم الابتدائي بقريتي عوض الله حجازي ويوسف سلامة.

كما جار إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية مشتول السوق بمبلغ 25 مليون و400 ألف جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 95 % والشبكات 80 % والميكا 95 % وخطوط الطرد 100 %، وجار التنسيق مع شركة مياه الشرب للتسليم الابتدائي، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية كفر الحمام بمبلغ 19 مليون و700 ألف جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 98 % والشبكات 80 % والميكا 98 % وخطوط الطرد 100 %، وجار التنسيق مع شركة مياه الشرب للتسليم الابتدائي، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية أبو حاكم بمبلغ 10 ملايين جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 90 % والشبكات 95 %، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية بهجات بمبلغ 10 ملايين جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 95 % والكهروميكا 90 % والشبكات وخطوط الإنحدار 100 %.