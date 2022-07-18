تفاصيل الالتحاق بكليات التربية النوعية بعين شمس.. تضم قسما لذوي الهمم

قالت الدكتورة نهى عبد العزيز، رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، إن الكلية على أتم استعداد لأداء امتحان القدرات لطلاب الثانوية العامة، مشيرة إلى أنه يجري توزيع أعضاء هيئة التدريس على اللجان المختصة لامتحان قدرات الطلاب الجدد.

إتحاد طلاب الكلية يستقبلون في كل عام الطلاب الجدد

وأضافت «عبد العزيز»، في تصريح خاص لــ«الوطن»، أن الكلية تقدم كتيبات للطالب ليتعرف فيها على كل قسم من أقسام الكلية بجامعة عين شمس، ثم بعد ذلك يختار الطالب القسم الذي يرغب في الالتحاق به، لافتة إلى أن اتحاد طلاب الكلية يستقبلون في كل عام الطلاب الجدد ويتم تعريفهم على الكلية، والأقسام الموجودة بها، والتعريف بأعضاء هيئة التدريس، وطريقة المحاضرات.

الإجرءات الاحترازية التي تتخذها الكلية في ظل جائحة كورونا

وأشارت رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، إلى أن الكلية منذ ظهور جائحة كورونا وحتى هذه اللحظة، لم تتوقف عن تطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة أشكالها، لافتة إلى أن الكلية نفذت العديد من الإجراءات لمواجهة كورونا ومنها:

1- لا تسمح الكلية بدخول الطالب إلا بارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة، وإذا تم إكتشاف حالة من حالات الاصابة يتم تحويلها سريعًا إلى المستشفى.

2- التباعد الاجتماعي بين الطلاب في المحاضرات وكافة الامتحانات.

3- التعقيم الدائم والمستمر في قاعات المحاضرات، والقاعات المخصصة لأداء الامتحانات.

أقسام كليات التربية النوعية

ولفتت إلى أن أقسام كليات التربية النوعية، تنوعت بين:

1- قسم التربية الفنية.

2- قسم التربية الموسيقية.

3- قسم الاعلام التربوي.

4- قسم الاقتصاد المنزلي.

5- قسم تكنولوجيا التعليم.

وأضافت أن الأقسام التي لها اختبار قدرات هي التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والإعلام التربوى، أما بالنسبة لسنوات الدراسة فهى 4 سنوات، ويوجد بكلية التربية الفنية قسم خاص لذوي الهمم.