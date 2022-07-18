ورش عمل وجولات ميدانية للنهوض بالمزروعات الصيفية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مؤكداً أن المحافظة لا تألوا جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

دور الإرشاد الزراعي في الوصول للفلاحين وتوعيتهم

شدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعاً للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

ورش عمل عن التوصيات الفنية للزراعات الصيفية

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بتنظيم ورش عمل عن التوصيات الفنية للزراعات الصيفية في حضور مديرو إدارات الشئون الزراعية والمتابعة والإرشاد الزراعي والمكافحة الحقلية ورؤساء أقسام الحيازة والإرشاد والمكافحة وحماية الأراضي بإدارتي ديرب نجم والإبراهيمية الزراعيتين.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه خلال ورش العمل تم الحديث عن التوصيات الفنية الخاصة بالري والتسميد لزراعات القطن والذرة الرفيعة والأرز صنفي سخا 101 و104، وكذلك الحديث عن الحصر الحيازي الجديد 2022/ 2025 الذي سيتم خلاله السماح لملاك الأراضي بالحصول على حيازة زراعية من الجمعيات الزراعية بعد تقديم ما يفيد ملكية الأرض.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم المرور على الزراعات الصيفية «القطن والذرة والأرز» لمتابعة ورصد أي إصابات أو آفات والتعريف بطرق العلاج بالمبيدات الموصى بها، وكذلك التوصيات الخاصة بالري لتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.