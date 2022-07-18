تعرف على بطاقة تيلدا من بنك القاهرة.. أبرز مزاياها الحصول عليها دون حساب مصرفي

بطاقة جديدة وخدمات مالية مختلفة أعلن عنها بنك القاهرة من خلال بطاقة تيلدا، وذلك بعد أن حصل بنك القاهرة رسميا على موافقة البنك المركزي لإطلاق بطاقة «تيلدا» المدفوعة مقدما بالتعاون مع شركة تيلدا، المتخصصة في تطوير التطبيقات المالية والتكنولوجية.

بطاقة تيلدا من بنك القاهرة تتوافق مع توجيهات البنك المركزي لتنفيذ الشمول المالي

بطاقة تيلدا من بنك القاهرة تأتي بما يتوافق مع توجيهات البنك المركزي وسعي البنك لطرح حلول مصرفية رقمية تلبي احتياجات مختلف الشرائح وتنفيذ هدف الشمول المالي ونشر الوعي المصرفي بين كل فئات المجتمع سواء عملاء البنوك وغير العملاء عبر استخدام خدمات التكنولوجية المالية Fintech بطريقة آمنة لتشجيعهم وحثهم على استخدام الحلول التكنولوجية المبتكرة وخاصة فئة الشباب.

وحسبما أعلن بنك القاهرة، فإن بطاقة تيلدا المدفوعة مقدماً تعد إضافة جديدة لباقة المنتجات التي يطرحها البنك، حيث سيتم استخدام البطاقة عن طريق ربطها على منصة شركة تيلدا الرقمية المتوفرة على هواتف المحمول الذكية، لتيسير إجراءات وخدمات الدفع.

بطاقة تيلدا من بنك القاهرة يمكن استخدامها في دفع المشتريات عبر الإنترنت

وتقدم بطاقة تيلدا من بنك القاهرة، عددا من المزيا تتلخص في أماكنية استخدامها في التسوق الإلكتروني ودفع المشتريات واستخدامها عبر الإنترنت وفي المتاجر والسحب عن طريق ماكينات الصراف الآلي داخل أو خارج مصر، تحويل الأموال واستلامها.

ويمكن الحصول على هذه البطاقة دون أن يكون لدى العملاء حسابا مصرفيا، حيث تمكن مستخدمينها من نقل الأموال والتحكم في حسابهم المدفوع مقدما من خلال خدمة إدارة الأموال التي تسمح لهم بالإطلاع على مواردهم المالية بسهولة ويسر.

وتتيح بطاقة «تيلدا من بنك القاهرة، تجربة دفع متكاملة لبناء قاعدة عملاء جدد واجتذاب شريحة جديدة للعمل على البيع العرضي لمنتجات البنك، بما يسهم في توفير بديل متطور للخدمات البنكية والحاجة المستمرة لإيجاد حلول ذكية ومبتكرة لتشكيل منظومة للخدمات المصرفية».