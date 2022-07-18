الأرصاد تحذّر من ارتفاع الحرارة لـ40 درجة: البلاد تتأثر بكتل هوائية ساخنة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع الحرارة إلى 40 درجة مئوية حتى الأربعاء المقبل، وفقا لما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية الأخيرة.

ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 مئوية

وأرجعت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع الحرارة لـ40 درجة إلى 40 درجة مئوية في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من سطح البحر المتوسط، وكتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من الصحراء الغربية، ما يعمل على ارتفاع الحرارة لتكسر حاجز الـ43 على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، إضافة الى ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة من السواحل الشمالية وحتى محافظات شمال الصعيد.

أجواء شديدة الحرارة والرطوبة

وأضافت لـ«الوطن»، أنّ درجات الحرارة المسجلة خلال 48 ساعة المقبلة، ستتراوح بين 36 و38 درجة على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب محافظات الوجه البحري، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة وشديدة الرطوبة خلال ساعات النهار، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، متوقعة ارتفاع الحرارة اليوم عن أمس الأحد بين 1 لـ2 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المسجلة اليوم الإثنين، وفقًا لبيان الأرصاد كما يلي:

القاهرة 37 - 27

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 24

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 23

مطروح 31 - 22

السلوم 32 - 22

سيوة 37 - 22

بورسعيد 32 - 24

دمياط 31 - 24

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 35 - 24

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 23

العريش 35 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 25

نخل 35 - 21

نويبع 36 - 26

طابا 35 - 24

كاترين 33 - 18

الطور 36 - 26

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 37 - 27

مرسى علم 37 - 27

الفيوم 37 - 23

بني سويف 37 - 23

المنيا 37 - 23

أسيوط 38 - 24

سوهاج 38 - 25

قنا 40 - 26

الأقصر 41 - 28

أسوان 41 - 29

إدفو 41 - 28

أبو سمبل 40 - 29

الوادي الجديد 40 - 26

شلاتين 39 - 27

أبو رماد 38 - 26

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 27