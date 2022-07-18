أرقام شكاوى مخالفة تعريفة الركوب في جميع المحافظات.. تحرك فوري

وجهت وزارة التنمية المحلية بتخصيص أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب في جميع المحافظات، للإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرتكبها السائقين سواء فيما يخص مخالفة تعريفة الركوب وزيادتها على المواطنين، أو عدم الالتزام بخط السير المقرر، وذلك عقب الإعلان عن تعريفة ركوب مقررة جرى إصدارها من مختلف المحافظات فور تحريك أسعار البنزين.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي: أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب في جميع المحافظات في ضوء ما تقدمه لقرائها ومتابعيها في كل مكان من خدمات مستمرة.

أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تخصيص 3 أرقام لغرفة عمليات المحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين من سائقي سيارات الأجرة والسيرفيس والتاكسي، سواء فيما يخص مخالفة تعريفة الركوب المقررة، أو عدم الالتزام بخطوط السير، للتحرك الفوري ضد المخالفين، وذلك من خلال الأرقام التالية: 2168041، و2168043، و2168042.

أرقام شكاوي تعريفة الركوب بالإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، جرى تشكيل غرفة العمليات رئيسية منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، تتلقى بلاغات المواطنين من مخالفات السائقين، حيث خصصت عدة أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب، لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة وهي من خلال الخط الساخن 114، أو الأرقام التالية 4234131، 4234132، 4234133، 4234134، 4234135، 4234136.

شكاوي مخالفة تعريفة الركوب بالقليوبية

وفي القليوبية، أعلنت المحافظة عبر الصفحة الرسمية لها، عن أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب في جميع أنحاء المحافظة، وذلك بخصوص التعريفة الجديدة على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن (114)، بالإضافة إلى رقم الشكاوى الخاص بالمحافظة أرضي 0133222979 ، 0133212466 ورقم الواتس آب 01119992624، بالإضافة إلى رقم ١٦٥٢٨ التابع لمنظومة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

أرقام شكاوي تعريفة الركوب بكفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، خصص المحافظ رقم شكاوي مخالفة تعريفة الركوب في جميع أرجاء المحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة من خلال الرقم التالي: 0473220792، أو من خلال الخط الساخن 114.

شكاوي مخالفة تعريفة الركوب بالإسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن تخصيص أرقام شكاوي مخالفة تعريفة للإبلاغ عن أي من السائقين المخالفين للتعريفة التي تم تحديدها من قبل المحافظة، حيث تتلقى غرف عمليات المرور الشكاوى من خلال الأرقام التالية 0643207199، و0643207188، للإبلاغ عن السائق المخالف، بالإضافة إلى إمكانية الإبلاغ عن السائقين المخالفين من خلال الخط الساخن للشبكة الوطنية للطوارئ على رقم 114 أو من خلال أرقام محافظة الإسماعيلية على رقم 0643382241، وأخيراً من خلال بوابة الشكاوي الحكومية ورقمها 16528.

أرقام شكاوي تعريفة الركوب بالدقهلية

تتلقى عمليات ديوان عام محافظة الدقهلية، شكاوى المواطنين من مخالفات السائقين، عبر أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب الجديدة، على 24 ساعة من خلال الأرقام التالية: 0502314880، و0502327792، و0502316644.

أرقام شكاوي تعريفة الركوب بالبحيرة

وأهاب محافظ البحيرة، بالمواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة من السائقين، من خلال أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب، عبر الخط الساخن 114، للتحرك الفوري وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين.

الإبلاغ عن تعريفة الركوب بسوهاج

وفي سوهاج، خصصت المحافظة، أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب في جميع أرجاء الإقليم، من خلال الخط الساخن 114، أو أرقام غرفة العمليات بالمحافظة 0934608073، أو رقم محمول 01225487733، أو أرقام غرفة عمليات المرور (2130134/093)، ومحمول 01123388360، وأخيراً من خلال مبادرة "صوتك مسموع" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أرقام شكاوي تعريفة الركوب بالمنيا

وخصصت محافظة المنيا أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب المقررة، وفرض أي زيادة في أجرة المواصلات في جميع الخطوط سواء الداخلية أو الخارجية، من خلال الخط الساخن 114، أو أرقام غرفة عمليات المحافظة (2342200 - 2320001)، وأخيراً من خلال منظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء عبر الرقم التالي: 16528.

أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب بالمنوفية

وتتلقى محافظة المنوفية شكاوى المواطنين بشأن مخالفات السائقين من خلال أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب بالمنوفية على مدار الـ 24 ساعة من خلال الأرقام التالية 2239804، و2224899، و2222035، أو الخط الساخن 15562.

أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب بالشرقية

ويمكن لأهالي محافظة الشرقية بالإبلاغ عن مخالفة السائقين، من خلال أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب في جميع أنحاء المحافظة من خلال الرقم التالي: 0552303693 على مدار الـ 24 ساعة، لإتخاذ الإجراءات القانونية فوراً حيال المخالفين.

أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب بقنا

وفي محافظة قنا تم تخصيص أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب في جميع أرجائها، للإبلاغ عن مخالفات السائقين لأجرة المواصلات وخطوط السير، من خلال الخط الساخن 15541، و096332872، و0963337291.

أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب بسيناء

وخصصت محافظة شمال سيناء، عدة أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب، تتلقى الإبلاغ عن المخالفات أو الزيادة في أجرة المواصلات أو أي شكاوى على خطوط السير والمواقف، من خلال الأرقام التالية: 01027474487، و01091671167.