تخصيص 3 أرقام للإبلاغ عن مخالفات تسعيرة الركوب الجديدة بالفيوم

أمر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتخصيص 3 أرقام لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، عن مخالفات السائقين، سواء لتعريفة الركوب المقررة، أو لعدم إكمال خطوط سيرهم، موجهاً مسئولي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بالعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، عبر الأرقام المخصصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالاشتراك مع الأجهزة المعنية.

أرقام الإبلاغ عن السائقين المخالفين

وخصص محافظ الفيوم الأرقام التالية لتلقي شكاوى المواطنين من السائقين، وهي 2168041، و2168043، و2168042.

تعريفة الركوب بالفيوم

واعتمد محافظ الفيوم، في وقت سابق اليوم الأربعاء، تعريفة ركوب خطوط السير الجديدة للسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي، سواء التي تعمل داخل المحافظة، أو التي تعمل خارج المحافظة وتتنقل لمحافظات أخرى، وذلك عقب تحريك أسعار البنزين صباح اليوم.

الإعلان عن التعريفة الجديدة بمواقف الأجرة

ووجه محافظ الفيوم مدير عام المواقف بوضع لافتة تتضمن الأجرة وتعريفة الركوب الجديدة لكل خط سير، في مكان واضح داخل جميع مواقف السيارات، بالإضافة إلى توضيح خط سير السيارات، بالإضافة إلى وضع ملصقات على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي، تتضمن تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب المسموح، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، ومنع استغلالهم من قبل السائقين، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على المخالفين بكل حزم.

الأجرة الجديدة تحقق العدالة

وأكدّ «الأنصاري» أنّ تعريفة الركوب الجديدة تحقق العدالة للسائق وللمواطن، مؤكداً أنّ اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة خط السير، بالإضافة إلى عدد الرحلات اليومية للسائق الواحد، موضحاً أنّه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة والاتفاق على توحيد التعريفة، مشيراً إلى أنّ نسبة الزيادة تراوحت من 5% إلى 7% لجميع خطوط السير.

لجان تفتيشية على المواقف

وشكل محافظ الفيوم لجانا تفتيشية تضم إدارتي النقل الجماعي والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، موجهاً إياهم بتكثيف الحملات المرورية على المواقف في جميع قرى ومراكز المحافظة، وكافة الطرق، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، وخطوط السير أيضاً، والالتزام بالعدد المسموح من الركاب، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين.