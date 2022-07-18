إحالة 20 عاملاً للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانوني في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، تنفيذ عدد من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمنع أي تعد جديد نهائيًاوإزالته في المهد.

إزالة 5 حالات تعد

كما شدد محافظ البحيرة على التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ، للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، موجهاً ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة، وأسفرت الحملات عن إزالة 5 حالات تعد بنطاق 3 مراكز، بإجمالي مساحة بلغت 465 م2.

حملات رقابية

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، من خلال إدارة الرقابة والمتابعة، حملة تفتيشية، أسفرت عن إحالة 20 من العاملين بالمنشآت الخدمية والوحدات الصحيه بقرى (الدفراوي - كفر السابي - محلة فرنوة) للتحقيق، وذلك لتركهم العمل بدون سند قانوني، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري، وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة، ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.