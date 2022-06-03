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إزالة 4 مبان مخالفة بمساحة 600 متر في حملات مكبرة بأخميم خلال 24 ساعة

كتب:

شيماء دراز
03:10 م | الجمعة 03 يونيو 2022
حملة إزالة في سوهاج

حملة إزالة في سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لقرية الكولة التابعة لمركز أخميم بسوهاج، حملة إزاله فورية في المهد لتعدي بالبناء المخالف على أرض أملاك دولة على مساحة 175 مترا بنجع أبو عمرة في قرية الأحايوة شرق، وذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة مخالفات البناء وفك الشدات الخشبية للأبنية المخالفة.

إزالة 175 مترا في مركز أخيمم

كما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم، بإزالة فورية لتعدي بالبناء على أرض زراعية على مساحة 175 مترا بقرية الأحايوة شرق نجع أولاد يحيى بالكولة، بالاشتراك مع الإدارة الزراعية بمركز أخميم، تحت إشراف علي حسين، رئيس قرية  الكولة.

وقف أعمال البناء وفك الشدة الخشبية

كما قامت الوحدة المحلية لقرية نيدة بحملة إزالة للشدة الخشبية ووقف أعمال البناء المخالف بالدور الأول علوي بأحد المنازل بالتل الأوسط التابع لقرية نيدة، بمساحة 150 مترا، وذلك بإشراف فؤاد عبد اللطيف، رئيس قرية نيدة.

وقامت الوحدة المحلية لقرية الكولة بحملة إزالة فورية للشدة الخشبية ووقف أعمال البناء المخالف بالدور الأول علوي بأحد المنازل خلف مدرسة مؤسسة الأحايوة شرق الابتدائية على مساحة 100 متر باستخدام معدات الوحدة.

رئيس مركز أخميم يشدد على تنفيذ قرارات الإزالة

وشدد حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، على متابعة فرق الرصد والمتابعة لحالات البناء والإبلاغ الفوري عن أي حالات بناء مخالف وإزالتها في مهدها وقبل تطويرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وقد تم تحرير محاضر للمخالفين بالحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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