إزالة فورية لـ44 حالة بناء مخالف وتعديات في حملات بقرى قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية، حملة مكبرة على قريتي «المخادمة والقناوية»، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بناءً على تعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إلى رؤساء المراكز والمدن بأنحاء المحافظة، بمواصلة أعمال إزالة التعديات، والعمل على منع انتشار العشوائيات، والحفاظ على أملاك الدولة.

إزالة التعديات بقريتي «المخادمة والقناوية»

وأوضح حسين الزمقان، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الحملة أسفرت عن إزالة 44 حالة بناء عشوائي وبدون ترخيص بقريتي «المخادمة والقناوية»، بمركز قنا، بينها إزالة حالتي بناء عشوائي، و42 حالة إزالة فورية في المهد، للتعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص، مشيراً إلى أن أعمال البناء كانت عبارة عن قواعد منزل مخالف، وأسوار بالطوب الأبيض، وأبواب حديدية، على مساحة إجمالية تُقدر بحوالي 4346 متراً مربعاً، تم إزالتها بالكامل، باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وفي ذات السياق، وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات وتراكمات القمامة في كافة قرى ونجوع مركز قنا، لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، وحفاظًا على جعل شوارع المدينة في مظهر حضاري ومُشرف.

رفع مخلفات وقمامة بمدينة قنا

وتابع نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا مع رؤساء القرى والأحياء أعمال رفع القمامة والتراكمات الملقاة بالشوارع، حيث تم رفع 10 أطنان مخلفات خلال 24 ساعة، من مختلف قرى وشوارع مركز قنا، حيث شهدت قرية «القناوية» رفع المخلفات الصلبة ونظافة الشوارع الرئيسية، إضافة إلى ري كافة الأشجار بها، ومتابعة لجنة لقاح كورونا، كما تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة بالشارع العام، ورفع المعوقات، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وتسوية الشوارع الداخلية للنجوع التابعة لقرية «المحروسة» بمركز قنا.

وأفاد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بنظافة المقابر، لذا تم رفع المخلفات والتراكمات بمدافن «العظيمي»، والتوجيه بنظافة المدافن ومنطقة خلف مدرسة «عمر بن الخطاب» الإعدادية، موضحاً أن الطرق الرئيسية تأتي ضمن أولى اهتمامات الوحدة المحلية، كونها الواجهة الأولى لكل زوار المحافظة والمسافرين، لذا يحرص على متابعة أعمال النظافة بها أولًا بأول، حيث تم رفع كافة المخلفات والتراكمات بشارع «مصر - أسوان»، كما تم تقليم الأشجار وريها في المناطق المستهدفة.