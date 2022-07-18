ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات وأسلحة نارية في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي وتجار المواد المخدرة.

ضبط كمية من الهيروين

وجرى ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما «كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس- طبنجة صوت – خزينتين - عدد من الطلقات - 6 هواتف محمولة - مبلغ مالي - سلاح أبيض».

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المُخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهما.