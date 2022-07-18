مزاد لتأجير جانبي الشوارع والميادين الرئيسية كمواقف انتظار في الدقهلية

أعلن ديوان عام محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، إجراء مزايدة علنية عامة بين الشركات والهيئات والجهات المعتبرة قانونا، لاستغلال 14 مكانا داخل مدينة المنصورة على جانبي الشوارع والميادين الرئيسية كمواقف انتظار عمودية وموازية، وتُعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري، ونفس اليوم من الأسابيع التالية إذا لزم الأمر بديوان عام المحافظة في تمام الساعة 12 ظهرا‏.

مواعيد المزاد والتأمين الابتدائي

وحدد إعلان محافظة الدقهلية، على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، الأماكن التي سيتم عرضها في المزاد، وهي:

1- بداية من حاتي الديوان بطول 136 مترا، والتأمين الابتدائي 2200 جنيه.

2- ساحة انتظار مركبات رقم (1) أمام نادي الجزيرة، والتأمين الابتدائي 5400 جنيه.

3- ساحة انتظار مركبات رقم (2) أمام نادي الجزيرة، والتأمين الابتدائي 8500 جنيه.

4- ساحة انتظار مركبات المشاية (أرض المعرض سابقا)، والتأمين الابتدائي 7500 جنيه.

5- من نهاية مول المشاية حتى بداية بوابة نادي الحوار، بطول 206 أمتار، والتأمين الابتدائي 5500 جنيه.

6- من نهاية بوابة الحوار حتى نهاية مسجد السلاب، بطول 112 مترا، والتأمين الابتدائي 3000 جنيه.

7- أمام نادي النيل بطول 110 أمتار تقريبا، والتأمين الابتدائي 3000 جنيه.

8- من نهاية البوابة الأخيرة لنادي النيل حتى بوابة نادي الشرطة، بطول 45 مترا، والتأمين الابتدائي 1200 جنيه.

9- من أول فندق رمادا حتى البوابة الرئيسية لجامعة المنصورة، والتأمين الابتدائي 4800 جنيه.

10- من مطلع فيلا غيث حتى بداية رانديلو بطول 417 مترا، والتأمين الابتدائي 9000 جنيه.

11- من أمام سينما عدن من ناحية الكورنيش حتى بنك ناصر، بطول 382 مترا، والتأمين الابتدائي 1200 جنيه.

12- ساحة حسين بيك تقاطع شارع سيدي عبدالقادر مع شارع حسين بيك، والتأمين الابتدائي 3500 جنيه.

13- 3 ساحات انتظار بميدان الهابي لاند، بأطوال 10 أمتار و45 مترا، و65 مترا، والتأمين الابتدائي 4500 جنيه.

14- ساحة ميدان محطة القطار حول محيط الجزيرة الوسطى، والتأمين الابتدائي 5500 جنيه.

تفاصيل دخول المزاد

وتُطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة المخازن بالمحافظة، وثمن كراسة الشروط 299 جنيها، وشراء كراسة الشروط والمواصفات وسداد التأمين الابتدائي وتقديم صورة من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية وصورة بطاقة الرقم القومي وسجل تجار ساري وبطاقة ضريبية سارية شرط دخول المزاد.