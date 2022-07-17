إحالة 62 موظفا في الدقهلية للتحقيق بسبب الغياب و«التزويغ»

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم، إحالة 62 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين عن العمل والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن، ومنهم مسؤولي وحدات خدمية وجدت مغلقة، للتحقيق.

جاء ذلك بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مراكز الجمالية وميت سلسيل ومنية النصر ودكرنس وطلخا ونبروه وبلقاس وجمصه وشربين، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي لكل أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

متابعة الأداء وتحقيق الانضباط

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن الحملة خرجت بإشراف اللواء حازم عزت وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

نتائج حملات المرور الميداني

وقال باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، إن حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية أسفرت عن إحالة 42 من العاملين بالمستشفيات المركزية في كل من الجمالية وميت سلسيل ومنية النصر ودكرنس وجمصة، وكذلك بالوحدات الصحية في كل من قرية الجنينة ووحدة برمبال والوحدة الصحية بكفر علام بمركز منية النصر، فضلا عن الوحدات الصحية في كل من منشأة البدوي وشرنقاش بمركز طلخا وايضا بالوحدة الصحية بكفر الحصة بنبروه وبالوحدة الصحية بقرية دملاش مركز بلقاس، والوحدة الصحية بمنشأة النصر بمركز شربين.

التحقيق مع 14 عاملا بإدارات الشباب والرياضة

وأضاف «الشريف»، أنه تقرر أيضا إحالة 14 من العاملين بإدارات الشباب والرياضة ومراكز الشباب والاندية الرياضية بالمراكز والمدن المشار اليها، وكذلك إحالة 6 من مسؤولي الوحدات والإدارات البيطرية بالمدن والمراكز المذكورة، والتي وُجدت مغلقة أثناء مرور لجان التفتيش في مواعيد العمل الرسمية.