ضبط 7 تجار مخدرات في 4 محافظات.. بينهم سيدة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملاتها المكثفة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطنى- الأمن العام» ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وجرى تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

نطاق مديرية أمن الشرقية

ضبط «إثنين من العناصر الإجرامية - لهما معلومات جنائية» حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وبحوزتهما «كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس (الشابو) - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول».

ضبط «شخصين – لأحدهما معلومات جنائية» حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهما «50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول».

نطاق مديرية أمن السويس

ضبط «إحدى السيدات – لها معلومات جنائية» حال تواجدها بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتها «كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول».

نطاق مديرية أمن الإسكندرية

ضبط «أحد الأشخاص» حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول».

نطاق بؤرة السحر والجمال

ضبط «أحد العناصر الإجرامية»، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، وبحوزته «كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالى – هاتف محمول».

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.