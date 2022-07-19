طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية ورقيا اليوم

يواصل طلاب الصف الثالث الثانوي، امتحانات الدور الأول لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» ورقياً بنظام البابل شيت في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة.

ويبدأ امتحان الجبر والهندسة الفراغية، في الساعة التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ساعتين على أن ينتهي في الساعة الحادية عشرة ظهراً، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحناية الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا المستجد.

امتحان الجبر والهندسة الفراغية.. 25 سؤالا

ووفقاَ لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، يتضمن امتحان الرياضيات البحتة 25 سؤالا، وتخصيص درجة لـ20 سؤالا، ودرجتين 5 أسئلة، وتكون الدرجة النهائية الكبرى 30 درجة، والصغرى 15 درجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي رؤساء اللجان، بعدم السماح الطلاب بالدخول بأي أجهزة الكترونية تساعد علي الغش، وتفتيش الطلاب قبل بدء اللجان وبعد نصف ساعة من الامتحان، والتعامل بحسم مع محاولات الغش حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وشددت وزارة التعليم، علي رؤساء اللجان بالتأكيد على كتابة اسم الطالب، ورقم جلوسه وكود الاختبار في المكان المخصص لذلك بورقة البابل شيت، ومراعاة الدقة في توزيع كراسات الامتحان وأوراق الإجابة «المترجمة» الخاصة بطلاب مدارس اللغات باللجان المشتركة التي بها طلاب لغات.

عمليات التعليم تتأكد من وصول الأسئلة

وقال مصدر مسئول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات تتابع من صباح اليوم وصول أوراق الأسئلة إلي اللجان الامتحانية في موعدها، مؤكداً أن أسئلة الامتحانات مؤمنة بداية من خروجها من المطابع وحتي وصولها إلي الطلاب باللجان.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن غرفة عمليات تتواصل مع مسئولي الغرف بالمديريات التعليمية، للتأكد من سير العملية الامتحانية وعدم وجود أي عوائق تعوق العملية الامتحانية.