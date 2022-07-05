عاجل.. مصرع طفل في حريق نشب داخل شقة سكنية بكرداسة

لقي طفل مصرعه في حريق نشب بشقة سكنية في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في كرداسة بمحافظة الجيزة، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرضت كردونًا أمنيًا ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات.

الاستماع لأقوال المقيمين بالشقة

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر الحريق عن مصرع طفل داخل الشقة، واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال المقيمين في الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.