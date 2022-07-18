افتتاح أحدث مركز لبحوث الفلزات الذكية للأبحاث الطبية في الدقهلية

افتتح الدكتور جمال شيحه مؤسس ورئيس جمعية رعاية مرضي الكبد والدكتور ميتسو هيرا إيبارا رئيس فريق أبحاث البوليمرات الذكية بالمعهد الوطني لعلوم المواد في جامعة تسوكوبا إيباراكى باليابان، اليوم الاثنين، أول وأحدث مركز خارج اليابان والولايات المتحدة الأمريكية لبحوث الفلزات الذكية بمصر، وذلك في مستشفى الكبد المصري بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة وممثلين لجمعيات المجتمع المدني المشاركة في التحالف الوطني للعمل التنموي بالإضافة لعدد من أعضاء مجلس النواب.

المركز مخصص للأغراض الطبية

وأكدت مستشفى الكبد المصري، في بيان صحفي، أن المركز مخصص للأغراض الطبية ويهدف لإجراء البحوث الطبية في هذا الفرع الجديد من العلم، بهدف الوصول لنتائج تساعد في تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة خاصة الأورام، كما تستهدف تلك الأبحاث التغلب على التحديات الطبية من خلال تصنيع مواد حيوية ذكية.

وقال الدكتور جمال شيحه إن المركز تم تأسيسه بناء على اتفاقية تعاون بحثي بين معهد بحوث الكبد المصري ومجموعة البوليمرات الذكية بالمعهد الوطني لعلوم المواد بجامعة تسوكوبا باليابان، كما أن المركز يعمل على دعم البحث العلمي والتعليم المستمر، وسوف يتيح للباحثين من داخل وخارج مصر بما في ذلك الأطباء والطلاب الحصول على ما يحتاجونه من مواد حيوية ذكية فضلا عن إمكانية إجراءهم التجارب المعملية داخل المركز.

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي نفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار تنفيذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمبادرات الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأولي بالرعاية، واحتفالا باليوبيل الفضي على إنشاء جمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .

حافظ: التحالف يهدف إلى مساعدة غير القادرين

وقال الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة إن التحالف الوطني للجمعيات الأهلية يدشن نشاطه في مجال البحث العلمي ليس لمساعدة غير القادرين فقط ولكن في مجال البحث العلمي المتقدم لخدمة المرضى باستخدام التقنيات الأحدث عالميا في مجال العلاج.

ومن جانبه قال بروفيسور ايبارا، «أنا سعيد بوجودي هنا للمشاركة في تصنيع بوليمرات ذكية وأنسجة حيوية تستخدم في مجال التشخيص والعلاج، خاصة في مجال التشخيص والعلاج في الأورام».

وأشاد بروفيسور ايبارا بما شاهده في المستشفى قائلا «هذا المعمل لا تمتلكه إلا الجامعات والمعاهد البحثية الكبرى، وهذا مصدر فخر القائمين على هذا المستشفى».

وأوضحت سيمون ناصر رئيس قطاع المكتب الفني لمؤسسة حياة كريمة أن افتتاح هذا المركز يعد نصر كبير للتحالف الوطني للعمل الأهلي لأنه يدخل في مجال البحث العلمي من أجل المجتمع المصري، لأنه يتعدى مسألة تقديم المساعدات فقط ولكن الدخول إلى مجال البحث العلمى سوف يضفي كثيرا من الرخاء للبحث العلمي لمصر.