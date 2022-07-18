الحكم جهاد جريشة يستغيث من الخارجين عن القانون في قرية دنديط بالدقهلية

أرسل الحكم جهاد جريشة، استغاثة تتعلق بما شهدته قريته دنديط، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعدما خرج الأهالي منتصف ليلة أمس حتى فجر اليوم لمواجهة الخارجين عن القانون، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

استغاثة الحكم جهاد جريشة في دنديط بالدقهلية

وكتب الحكم جهاد جريشة، والمقيم بقرية دنديط بالدقهلية، على صفحته بـ«فيسبوك»، قائلا: «استغاثه لكل المسؤولين، أهالي قريتي دنديط ميت غمر تتحدى تجار المخدرات، وكلنا خارجين في كل مكان لإنهاء سرطان المخدرات في القرية، وعشرات من الخارجين على القانون يثيرون الرعب في البلد، وإطلاق نار كثيف وليلة طويلة ورجالة البلد تتحدى..».

وقال الحكم جهاد جريشة لـ«الوطن»، إن أهالي قرية دنديط خرجوا مساء أمس ضد من يتاجرون في المواد المخدرة، وعددهم حوالي 20 شخصا، وكل هذا موثق بما نشره شباب القرية من فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

إصابة 3 في دنديط بالدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، ‏بوقوع مشاجرة في قرية دنديط دائرة المركز، بين عدد من أهالي القرية وآخرين وصفهم أهل القرية بأنهم ‏خارجين على القانون، ويتاجرون في المواد المخدرة، ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات‎.‎

وانتقل إلى مكان الواقعة قيادات مديرية أمن الدقهلية، بقيادة مدير المباحث الجنائية ومأمور وضباط وحدة مباحث ‏مركز ميت غمر، ورئيس فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، وجرى الدفع بعدد من المجموعات القتالية التابعة لقوات الأمن المركزي لاحتواء الموقف ‏والسيطرة عليه‎.‎

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، أن مركز شرطة ميت غمر تلقى بلاغا من بعض ‏الأهالي بوقوع مشاجرة بقرية دنديط بدائرة المركز، وتم تحديد طرفي المشاجرة، وهم طرف أول شخص ‏له معلومات جنائية، وبرفقته مجموعة من الأشخاص، وطرف ثاني وهم مجموعة من أهالي القرية، ‏لقيام الطرف الأول بالاستيلاء على قطعة أرض زراعية بالقرية المشار إليها، وإطلاق أعيرة نارية تجاه ‏الطرف الثاني، إثر اعتراضهم على ذلك، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص‎.

وعلى الفور انتقلت القوات لمحل البلاغ، وتم السيطرة على الموقف، وضُبط عدد من طرفي المشاجرة، ‏وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي الأطراف، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.‏